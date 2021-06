Vignola: “Mancini ha creato un grande gruppo! Mi aspetto questo contro il Galles”

Beniamino Vignola è intervenuto a Maracanà, su TMW Radio, parlando della nazionale italiana.

Italia, si aspetta il turnover contro il Galles?

“Sicuramente con le prime due partite bene e con il gruppo che ha a disposizione Mancini, dove chiunque fa bella figura e si può alternare, credo che qualcuno possa rifiatare. Mi aspetto Chiesa in campo”.

Dove può arrivare questa Nazionale?

“Mancini ha creato un grande gruppo e abbiamo una buona squadra. Non nascondo che finora non abbiamo incontrato grandi avversari. Tutto questo entusiasmo può fare un po’ di paura, perché eravamo partiti da zero. E’ facile cadere nel calcio, quindi bisogna rimanere con i piedi per terra. Sarà da valutare contro grandi avversari”.