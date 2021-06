Mario Tenerani, giornalista vicino alle vicende della Fiorentina, ha detto la sua sul clamoroso addio tra Gattuso e la Fiorentina, addio che ha sconvolto tutto il calcio italiano. Queste le sue parole:

“Al momento, possiamo solo fare delle ipotesi su quest’addio, dato che c’è un patto di segretezza. Da quello che so, Gattuso avrebbe preferito fin da subito prendere 3-4 giocatori per avviare un restyling della rosa e Mendes ha offerto alcuni profili che rappresenta, chiedendo delle commissioni. Da quello che si sa, Commisso avrebbe rifiutato e Rino aveva deciso di lasciare, forse anche per il Tottenham. E’ giusto combattere le commissioni agli agente ma dato che è noto che Mendes è l’agente di Rino, perché non chiarire queste questioni prima di firmare sul contratto?”