Marek Hamsik sta disputando delle buone gare all’Europeo con la maglia della sua Slovacchia e sta facendo vedere tutte quei colpi e quelle giocate appartenenti al suo repertorio che hanno fatto innamorare tutti i tifosi azzurri.

Dopo la vittoria contro la Polonia, oggi la Slovacchia ha perso per 1-0 contro la Svezia a causa di un rigore di Forsberg. A fine gara, Hamsik ha parlato ai microfoni di Sky e ha commentato la gara:

“Purtroppo abbiamo perso per un rigore e ci dispiace, perché il pareggio sarebbe stato un ottimo risultato per noi. Ora ci giocheremo tutto contro la Spagna: lo so, sarà dura, ma dovremo mettercela tutta per superare il turno“.

Infine, Hamsik ha commentato anche l’andamento dell’Italia a questi Europei:

“Guardo e seguo con affetto l’Italia e sono felice per loro, perchè stanno facendo benissimo“.