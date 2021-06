Nicolò Schira, giornalista per La Stampa e giovanissimo esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della questione Gattuso, che si è scatenata negli ultimi giorni.

Infatti, Gattuso è passato in due giorni dall’essere il nuovo tecnico della Fiorentina, per poi andare al Tottenham, per poi ritrovarsi senza squadra. Questa la spiegazione di Nicolò Schira:

“Dietro il suo addio a Firenze c’è sicuramente lo zampino del Tottenham: Gattuso ha lasciato il club viola già sapendo che il Tottenham lo voleva. Levy è un presidente molto decisionista e nonostante Paratici avesse trovato un accordo con Mendes per Gattuso, Levy, confrontandosi con il board e notando anche le forti critiche a Gattuso sui social, ha rinunciato all’idea di ingaggiare Rino”.