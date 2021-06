Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, ha voluto esprimere la sua opinione sulla questione Gattuso-Fiorentina, un caso che ha sconvolto tutti gli addetti ai lavori.

Per questo motivo, Parlato ha fatto una riflessione su Radio Kiss Kiss che riguarda il mercato degli allenatori e le trattative con i procuratori. Queste le sue parole:

“Sicuramente non è stata una bella parentesi, alla fin fine ci sono stati tanti colpi di scena: dispiace, perché il binomio Gattuso-Firenze poteva essere interessante. Questa trattativa ci dimostra come i tecnici siano in balia dei procuratori, che i presidenti fanno fatica ad arginare e ad abbassare le pretese per gli agenti. In questo bisogna dare meriti a De Laurentiis, che ha sempre combattuto questo sistema, che lui stesso ha definito mafioso“.