Nista: “Gattuso farà una stagione importante, me c’è un aspetto da valutare”

Alessandro Nista, preparatore dei portieri, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, di Gennaro Gattuso.

Lei ha fatto parte dello staff di Gattuso. Come lo vede alla Fiorentina?

“Farà una stagione importante, bisognerà capire quelli che saranno i programmi della squadra ma Rino è uno dei tecnici più preparati in Italia, ne sono certo visto che ci ho lavorato per un anno. Il suo staff è un gruppo di lavoro altrettanto straordinario. Se messi nella condizioni migliori possono fare ottime cose. Se avranno possibilità 100, tirano fuori 101. Dire dove può arrivare è qualcosa che è legato anche alla materia prima: se ci saranno investimenti importanti e sarà creata una squadra per fare un campionato migliore degli ultimi anni Rino saprà valorizzare tutti”.