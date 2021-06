Mancini: “Potevamo chiuderla prima ma sono stati tutti bravi. Su Locatelli…”

Dopo la vittoria dell’Italia sulla Svizzera, il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto che la squadra ha affrontato bene una partita difficile, la Svizzera gioca bene a calcio. Abbiamo faticato nei primi minuti ma poi abbiamo preso in mano la partita, potevamo chiuderla prima ma i ragazzi sono stati bravissimi. Locatelli? Ha fatto una grande partita, due gol non sono mai scontati. Cerchiamo di uscire dal basso per arrivare bene agli attaccanti, a volte abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio o il tiro”.