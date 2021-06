Venerato: “Un grande Europeo potrebbe allontanare Insigne dal Napoli! Vi svelo le ultime sul rinnovo”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole: “Rinnovo? Le parti si aggiorneranno solo al termine dell’Europeo! Per questo motivo molto dipenderà dall’avventura dell’Italia. Se dovesse arrivare fino in fondo, alcune squadre potrebbero mettere sul piatto un’offerta importante per il capitano partenopeo. In quel momento verrebbero fatte le opportune valutazioni dato che il contratto scade nel 2022!

Nessuno vorrebbe Insigne lontano da Napoli ma, per rendere tutto più semplice, i tifosi azzurri devono sperare in un passo falso dell’Italia nelle fasi finali“.