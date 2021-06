Nazionale, Bonucci: “Siamo una squadra coesa, non c’è mai stato niente di storto”

Il difensore della Juventus e dell’Italia, Leonardo Bonucci, in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni, caricano il suo gruppo e i suoi tifosi: “E’ la squadra più squadra, nel corso di questi anni ci sono stati tanti giocatori che ne hanno fatto parte e non c’è mai stato un momento in cui si sia verificato qualcosa di storto. Quando ci sono dei nuovi che entrano in un gruppo così, significa che è coeso. E non a caso arrivano questi risultati”.