Bucchioni: “Hamsik? Ha fatto cose straordinarie, Zielinski deve fare ancora molto”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e ha fatto il punto sulla situazione dei partenopei: “Piotr Zielinski è un calciatore in forte ascesa, sta trovando anche la giusta continuità. Ma al momento resta ancora inferiore a Marek Hamsik, giocatore che a Napoli ha fatto delle cose straordinarie. Lo slovacco aveva una struttura fisica diversa, una classe cristallina, è stato determinante per le fortune passate del club di Aurelio De Laurentiis. Luciano Spalletti ha voglia di rivincita: vi posso dire che è ancora furioso con l’Inter per il modo in cui è stato esonerato. A Napoli avrà la possibilità di riscattarsi”.

Su Gattuso – “Sono un suo estimatore, ha fatto complessivamente bene. Ma non mi ha convinto l’alternanza dei due portieri: in quel ruolo ci deve essere un titolare e una riserva. Meret ha patito tanto questa situazione”.