Francesco Montervino, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Le sue parole: “Spalletti è un allenatore che parte con il 4-2-3-1, ma non mi stupirei se dovesse cambiare. A tal proposito sostituirei Fabian Ruiz con un giocatore come magari Locatelli o De Paul, che aggiungerebbero qualità e quantità alla squadra”.