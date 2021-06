Il centrocampista dell’Atalanta Remo Freuler, che mercoledì affronterà l’Italia con la sua Svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Queste le sue parole:

“Ho sempre avuto il desiderio di giocare contro l’Italia, sarà un bellissimo momento. Possiamo metterli in difficoltà pressandoli, per il resto dovremo fare la nostra partita. Dobbiamo anche evitare di chiuderci troppo dietro. Non sentiamo la pressione, vogliamo vincere queste altre due partite e siamo molto concentrati”.