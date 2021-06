Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, svelando un retroscena su Veretout:

“Quando proposi Veretout che giocava in Francia e in Inghilterra, mi risposero che non sapevano come collocarlo, quindi sinceramente non propongo più niente. Veretout è diverso da Allan perchè sa fare bene entrambe le fasi di gioco. Camara è più forte di Bakayoko, mentre Sissoko e Basic andrebbero bene”.