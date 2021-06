Radio KKN – Lorenzo Insigne: le ultime sul rinnovo

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Lorenzo Insigne e la questione rinnovo.

Ecco quanto dichiarato: “La volontà è quella di continuare col Napoli, ma bisogna andarci con cautela. Bisogna ricordare che questo sarà l’ultimo contratto importante di Insigne. Sicuramente con un Lorenzo protagonista agli Europei, tantissimi club potrebbero chiederlo. La partita per il rinnovo non è ancora iniziata, dopo gli Europei quando l’entourage sarà convocato capiremo se ci saranno i margini per il rinnovo con aumento o inizierà un match infinito”.