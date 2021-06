Walter Mazzarri, ex allenatore del Napoli, intervenuto a Primo Piano Speciale Euro2020 su Italpress, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Futuro? Sono stato contattato da alcune società, ma qualche offerta l’ho rifiutato perchè alla mia età ho deciso che se non vado in certe piazze allora resto fermo. Voglio valutare le ambizioni e i progetti di chi mi vuole. Mi sto guardando intorno all’estero ma non escluso di poter subentrare a stagione in corso come a Napoli“.