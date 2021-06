Paolo Palermo, agente, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sulla situazione riguardante il mercato azzurro:

“Emerson Palmieri mi piace. Anche Zappacosta è un ottimo calciatore, ma non so se le sue caratteristiche sono adatte al gioco di Spalletti. Il Napoli deve prendere due esterni e servono calciatori di caratura internazionale, come lo stesso Emerson. Mi auguro di vedere gli azzurri più competitivi, la prossima stagione. Se la società fa quei 2-3 acquisti mirati, può lottare per lo scudetto, facendo la corsa con l’Atalanta”.