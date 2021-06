Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista dell’Europeo e su Walter Mazzarri.

Ecco quanto dichiarato: “Castrovilli è già arrivato in ritiro in Nazionale, Pellegrini non c’è la fa e si attende l’ok da parte della Uefa. Un peccato perché tatticamente il centrocampista della Fiorentina è duttile, poteva essere impiegato in diversi ruoli. Desta stupore Berardi, che l’ho visto uscire dopo pranzo con un membro dello staff. Mazzarri? Ha il Napoli nel cuore, ha voglia di tornare ad allenare”.