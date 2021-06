Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svelando un retroscena di mercato, che riguarda il club partenopeo:

“Il Napoli, lo scorso anno, provò ad iniziare una trattativa per Zappacosta. Il calciatore sarebbe stato ben contento di tornare in Italia, anche per mettersi meglio in mostra per gli Europei. Purtroppo, però, non ci furono i presupposti giusti per portare avanti l’affare”.