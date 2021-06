Mohamed Sissoko, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli su Reinildo Mandava del Lille, obiettivo di mercato degli azzurri.

Ecco quanto dichiarato: “Mandava? Per me è pronto per andare in un club importante come il Napoli. Il ragazzo è giovane ed ha gamba, sarebbe un buon acquisto. Allegri? La Juve ha fatto la scelta migliore per ritornare a vincere”.