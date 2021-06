Onofri: “Spalletti-Napoli? Al posto di ADL avrei fatto un’altra scelta”

Claudio Onofri, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Il Napoli ha una grande rosa. Spalletti può valorizzarla? Dove può arrivare?

“Io non avrei lasciato andare Gattuso proprio per il fatto che ha caratteristiche simili a Spalletti. Abbiamo visto le difficoltà che ha avuto a causa delle assenze. Forse si può fare qualcosa sulla catena di sinistra, ma per il resto è una grande rosa”.

Mourinho e Sarri: chi può incidere di più?

“Mourinho è straordinario a livello caratteriale, mentre Sarri è riconoscibile per la sua identità di gioco. Per questo tifo per Sarri”.