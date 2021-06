Jorginho: “Provo grande affetto per Sarri, non posso dimenticarlo”

L’ex calciatore azzurro Jorginho si è raccontato un’intervista esclusiva al Telegraph dove non ha potuto fare a meno di parlare anche della sua esperienza a Napoli e con il tecnico toscano: “Ho lavorato con Sarri al Chelsea e al Napoli e ho un grande affetto per lui. Non ho bisogno di seppellire questa storia. È chi l’ha creata che deve farlo. Il fulcro del mio lavoro quotidiano non è questo. Alla fine, devi fidarti di te stesso e avere chiaro dove vuoi arrivare. Non ho mai dubitato di me stesso, perché sapevo quanto lavoravo duramente. Corro circa 12 chilometri a partita e non ho iniziato a farlo ora”.