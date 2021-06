Intervenuto nel corso di Radio Goal, il giornalista di Dazn, Stefano Borghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Basic, calciatore accostato al club azzurro:

“E’ particolare. Immagini un tipo di calciatore, con struttura specifica ed equilibrio, ma io ho visto più uno che si butta dentro l’area. Non ha nulla in comune con Bakayoko, compararli è un errore. Reinildo Mandava? Non ho grande conoscenza di questo calciatore, ma, per come fa giocare le sue squadre Spalletti, credo che il Napoli debba cercare profili che, non solo abbiano una certa struttura fisica, ma che sappiano giocare il pallone”.