Riapertura stadi, le ultime novità in vista di settembre dallo Spallanzani di Roma

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo sulla riapertura degli stadi a settembre. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo fatto di tutto per fare in modo che i calciatori impegnati agli Europei potessero vaccinarsi prima dell’inizio. Sulla riapertura degli stadi a settembre penso che la possibilità di far entrare il 35/40% della capienza sia auspicabile”.

Sul Napoli “Contro il Verona la squadra non ha avuto cattiveria, ho visto qualcosa di diverso rispetto alle ultime partite. L’ultima partita di questo campionato mi ha ricordato il match con la Fiorentina del 2018″.