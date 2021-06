KKN, l’ex Napoli Krol svela in suo pensiero su Senesi, Schuurs e Gudmundsson

L’ex calciatore del Napoli Ruud Krol ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di alcuni obiettivi di mercato del club azzurro. Queste le sue dichiarazioni:

“Senesi sta crescendo ed ha un buon nome in Olanda, sicuramente ha un buon futuro davanti. Schuurs invece ha ancora poca esperienza e non credo sia già pronto per la Serie A. Stessa cosa per Gudmundsson, parliamo di giovani che provengono da un’altra cultura, e eventualmente bisognerà avere molta pazienza perchè non sono ancora pronti per una piazza come Napoli”.