Tavecchio: “Insigne non sbaglia mai un match! Vi dico la mia sull’Europeo”

L’ex presidente della FIGC, Carlo Tavecchio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sulle possibilità dell’Italia all’Europeo. Queste le sue parole: “Insigne deve giocare anche da zoppo! E’ fondamentale per la nostra nazionale così come lo era ai tempi di quando ero io in carica come presidente. Se ricordate infatti, contro la Svezia, chiesi espressamente a Ventura di schierarlo dal primo minuto, purtroppo senza successo.

Sarà un Europeo molto complicato per la nostra nazionale ma siamo fiduciosi. Mi auguro che i tanti giovani aggregatisi solo recentemente alla squadra di Mancini, possano dare il loro importantissimo contributo“.