Bucchi: “Spalletti sa gestire bene la squadra, su Mertens…”

L’ex calciatore azzurro Christian Bucchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni Arena Maradona su Radio Crc: “Io vicino alla Spal? Al momento no, ad ora si parla molto e si concretizza poco, le società hanno bisogno di risolvere altre situazioni relative alla gestione economica. Ho avuto dei contatti con la Spal, sarebbe una bella destinazione, è un club glorioso con una grande storia. Sarri-Lazio? È un piacere rivedere in panchina allenatori come lui e Massimiliano Allegri, è importante soprattutto per il nostro calcio. Sarri può fare molto bene alla Lazio, può portare i biancocelesti a risultati non ancora ottenuti fino ad ora. Spalletti saprà far tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Mertens è un giocatore straordinario, per tecnica, colpi e per quello che rappresenta per questa squadra è un giocatore fondamentale. Nazionale? L’avvento di Mancini ha portato gioco e divertimento, ma noto un eccesso di ottimismo e positività, bisogna tenere i piedi saldi a terra”.