Bovo: “Osimhen ideale per il gioco di Spalletti! Vi dico la mia sul lavoro fatto da Gattuso”

L’ex difensore centrale di Torino e Parma tra le altre, Cesare Bovo, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per dire la sua sull’arrivo a Napoli di Luciano Spalletti e non solo. Queste le sue parole: “Spalletti è un allenatore di grandissimo carattere! Con la rosa che ha a disposizione sicuramente riuscirà a creare un gruppo compatto. L’ex Inter, nonostante gli anni lontano dai campi, ha tantissimi idee che riesce a far esprimere bene dai calciatori che ha a disposizione. Sono sicuro che Osimhen sarà il perno del progetto partenopeo. Ha tutte le caratteristiche del centravanti adatto allo stile di Spalletti. Migliorerà ancora di più i numeri della scorsa stagione.

Gattuso? A Napoli ha fatto un lavoro eccezionale. Dispiace tantissimo che se ne sia andato via i questo modo. Nel calcio moderno si vogliono tutti i risultati subito e questo non sempre è possibile. Bisognerebbe avere un po’ più di pazienza, soprattutto se pensiamo al campionato tempestato da infortuni e positività al Coronavirus“.