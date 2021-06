Vitale: “Ho ceduto Insigne agli azzurri per il suo bene, se fosse andato lontano da Napoli si sarebbe perso”

Orazio Vitale, presidente della scuola calcio Olimpia, che lanciò Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ecco quanto dichiarato: “Ho venduto Insigne al Napoli per soli 1.500 euro, si sarebbe perso se fosse andato altrove. Claudio Sala lo voleva al Torino, poi fece un provino all’Inter ma non si concretizzò niente. Da noi Lorenzo è arrivato a quasi 7 anni, ma subito ho capito che era un fenomeno. Vederlo giocare era uno toccasana per gli occhi. Alcuni dicevano che era basso, ma ho sempre detto che Lorenzo è l’eccezione che conferma la regola. Ha bisogno di essere messo al centro del progetto, Zeman ha inciso molto sulla sua crescita”.