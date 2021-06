Fiorentina, Commisso su Gattuso: “Gli auguro di riportare la squadra in alto”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Radio Bruno del nuovo allenatore viola Gennaro Gattuso. Queste le sue parole: “Barone, Pradè e mio figlio Joseph hanno svolto un grande lavoro per far sì che Rino venisse a Firenze. Ciò che ha fatto nella sua vita somiglia a quello che ho fatto io nella mia. I risultati dicono che è un grande allenatore, nonchè una persona con molta umiltà che dice le cose in faccia. Gli auguro di riuscire a portare la Fiorentina dove tutti vogliono che torni”.