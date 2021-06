Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli sta capendo come muoversi sul mercato delle cessioni. Spalletti non ha chiesto rivoluzioni. La proprietà ha detto che ci sono dei giocatori che potrebbero uscire se ci fossero delle condizioni particolari. D’Ambrosio? Ha una sorta di opzione con l’Inter. Il Napoli deve capire prima quanto avrà in cassa per poi imbastire delle trattative. Schuurs è un profilo interessante. Sabaly? Mi risulta che è stato offerto. Il Napoli deve capire quanto può spendere sul mercato. Su Zaccagni c’è anche il Milan, anche il Torino con Juric. Di Francesco al Verona farebbe di tutto per trattenerlo. Poi c’è il Napoli, che però prima di prenderlo deve cedere qualche suo fantasista. Politano alla Fiorentina? Nel calcio tutto è possibile”.