Il Napoli sta iniziando a fare le prime valutazioni di mercato, in vista della prossima stagione. Come ha spiegato Francesco Modugno ai microfoni di Sky, il club azzurro ha pronta una lunga lista di esterni mancini che piacciono. In questa lista figura anche il nome di Emerson Palmieri:

“Nel mercato invernale, il calciatore ha dato la sua disponibilità a trasferirsi nel club azzurro. In questo momento, però, il Napoli ha un’altra priorità ed è quella di un difensore centrale, di piede mancino e che abbia qualità da regista difensivo”.