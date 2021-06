Tenerani: “Gattuso ha tutte le caratteristiche per piacere ai tifosi viola”

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Dopo la turbolenta avventura in azzurro, per il tecnico calabrese è tempo di una nuova pagina della sua carriera. L’arrivo in viola è stato commentato, ai microfoni di Tutto Mercato Web, dal giornalista Mario Tenerani:

“Gattuso ha tutte le caratteristiche caratteriali per piacere ai fiorentini e anche l’uomo giusto per far ripartire questa Fiorentina che viene da tre anni di delusioni. Si riparte da Vlahovic, che ha confermato di voler rimanere. Difficile dire se prolungherà il contratto. Non sarà il nuovo caso-Chiesa però. Se non dovesse prolungare, sarebbero guai dal punto di vista economico per la Fiorentina”.