Tempestilli: “Spalletti ottima scelta! Cosa potrà dare al Napoli? Vi spiego”

Antonio Tempestilli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live:

“Spalletti è un grande allenatore e un’ottima scelta, poi ovviamente bisognerà vedere cosa farà, ma è anche una grande persona. Serie tv su Totti ha deformato la sua visione? Spalletti è una persona fantastica, semplice, umile che è sempre a disposizione di tutti. Il suo unico difetto è l’essere un po’ permaloso, come tutti i toscani. Ma ognuno di noi ha i suoi difetti e la persona è fantastica, gli auguro ogni bene e di fare grandi risultati a Napoli.

Settore giovanile in Italia? Francamente credo che molti non ci credano tanto, qualche volte ho parlato anche con Chiavelli e sono rimasto sorpreso perché dalla Campania escono talenti ogni anno. Sarebbe importante puntare sui giovani. Sotto l’aspetto mediatico Mourinho alla Roma è stato un grande colpo, nessuno sapeva nulla. Si è lavorato in silenzio portando a termine l’operazione. Ovviamente lui darà il suo contributo, per la piazza di Roma è l’ideale, terrà testa ai media.

Spalletti uomo giusto per la transizione del Napoli? Credo che tutte le grandi piazze non siano facili ma un allenatore così ha tempra ed è preparato. A Napoli c’è grande voglia di arrivare a traguardi importanti, se riesce a indovinare un paio di giocatori può avere una rosa competitiva. Peccato per la Champions League ma sicuramente Spalletti potrà dare bel gioco”.