Maresca: “Caso Orsato? È la conferma di quello che stiamo dicendo da tre anni”

Catello Maresca, magistrato e candidato sindaco di Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

“Orsato? E’ la conferma di quello che stiamo dicendo da 3 anni. C’è un enorme questione morale nel calcio che va risolta. Una questione che neanche l’introduzione del VAR è riuscita a risolvere. Trasparenza dell’AIA? Non la percepisco questa trasparenza. Il problema è che il calcio va tutelato, dato che è uno sport bellissimo, partendo dalla trasparenze e dalla limpidezza delle decisioni.

Perché non si possono ascoltare le conversazioni tra arbitro e VAR? Se non si ha nulla da nascondere, si possono evitare equivoci, motivando le decisioni pubblicamente come fanno i giudici. A cominciare dal sorteggio dei calendari e degli arbitri. A me fa male vedere che non si possano trovare delle regole stabili. Quando c’è un errore, c’è una forma di risarcimento normalmente nel mondo. Adatterei questo modus operandi anche al calcio, i tifosi vanno tutelati. Chi viene defraudato deve essere risarcito”.