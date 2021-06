Gabriele Gravina presidente FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Messaggero:

“Ci sono delle società che vogliono organizzare il loro campionato, la Superlega non fa bene al calcio. Nessuno gli impedisce di farlo, ma lo facciano fuori dal nostro sistena. Le regole valgono per tutti, anche per pa Juventus che è il club italiano con più titoli e più tifosi”.