Umberto Chiariello, noto giornalista, attraverso il proprio profilo Twitter ha commentato l’esclusione di Politano dai 26 convocati che prenderanno parte all’Europeo:

“So di essere impopolare ma il taglio di Politano a favore di Bernardeschi ci sta e non è una novità: Bearzot fece fuori Bomber Pruzzo per Rossi. La nazionale è come un club e spesso privilegia chi fa parte del gruppo al di là del campionato. Anche Meret ha beneficiato di questo”.