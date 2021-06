Ventura: “Napoli ha bisogno di Spalletti, la rosa attuale è eccezionale”

L’ex guida tecnica della Nazionale, Gian Piero Ventura, ha rilasciato un’intervista quest’oggi un’intervista al Mattino soffermandosi sulla situazione in casa Napoli:

Oggi che effetto le fa vedere Luciano su quella panchina che è stata sua?

«Ne sono felicissimo. Innanzitutto per lui, perché dopo due anni di inattività credo che abbia dentro una gran voglia. E poi Napoli è una piazza importante. Credo che sarà una soddisfazione reciproca, per l’allenatore e per la squadra».

Sotto sotto un po’ di libidine la prova?

«Libidine posso dirlo solo io. Ma sì. Lo definirei un connubio stimolante: da libidine».

Che allenatore è Spalletti?

«È uno che si aggiorna in continuazione e non lascia niente al caso. E poi a Napoli sarà molto stimolato dai giocatori. Perché troverà ragazzi dal tasso tecnico elevatissimo. Penso a Insigne, Osimhen, Lozano, e lo stesso Politano che conosce dai tempi dell’Inter: sono giocatori che non si trovano tutti i giorni. Caratteristiche speciali. Avere talenti del genere gli darà grande eccitazione».

Si parla tanto del carattere di Spalletti: è un sergente di ferro?

«Di sicuro ha un carattere forte, ma una piazza come Napoli ha bisogno di un allenatore con queste caratteristiche».