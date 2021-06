FOTO – Candreva visita il murales di Maradona! Futuro al Napoli? Queste le sue parole: i dettagli

Il murales di Diego Armando Maradona, un piccolo angolo di azzurro nell’immensità dei quartieri spagnoli, attira, dopo la prematura scomparsa del campione argentino, tifosi da tutto il mondo. Anche per i diversi calciatori in visita a Napoli, una sosta ai piedi della meravigliosa raffigurazione del “pibe de oro” è diventata ormai una tappa fissa. Ci ha pensato ieri Antonio Candreva, calciatore della Sampdoria che assieme alla sua ragazza, erano in visita nell’umilissimo quartiere partenopeo. Di seguito lo scatto pubblicato sui social:

E’ arrivata puntuale anche la domanda di qualche tifoso presente! Infatti è stato chiesto all’esterno italiano se, la sua avventura alla Samp fosse arrivata al capolinea. Con grande serietà Candreva ha così risposto: “Ancora non sappiamo niente sul nostro futuro, molto dipenderà dal prossimo allenatore che siederà sulla panchina dei blucerchiati. Napoli? Magari! Mi piacerebbe moltissimo vestire la maglia azzurra“.