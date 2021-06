Corbo: “Dopo il Verona non ci sono state spiegazioni! Il Napoli deve delle scuse ai tifosi, vi spiego”

Il noto giornalista, Antonio Corbo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match pareggiato dal Napoli nell’ultima di campionato contro il Verona. Queste le sue parole: “La SSC Napoli deve delle spiegazioni ai tifosi azzurri! Dopo la clamorosa prestazione offerta contro gli scaligeri che ha fatto saltare la qualificazione alla prossima Champions League, non ci sono state spiegazioni. Solo ed esclusivamente tweet, in particolare quello di addio a Gennaro Gattuso. Tutto ciò non basta, i tifosi partenopei non meritano questo trattamento, c’è bisogno di scusa ed anche di una buona spiegazione per quello che è accaduto“.