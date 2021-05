Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul futuro di D’Ambrosio e le diverse squadre interessate.

Ecco quanto dichiarato: “In questo momento per Danilo D’Ambrosio ci sono squadre più avanti del Napoli. Gli azzurri hanno aprlato col suo entourage senza affondare particolarmente il colpo. Il calciatore è seguito da diversi club come Lazio, Milan, Everton e Roma. Al momento non è un obiettivo concreto”.