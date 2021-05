Politano: “Il Napoli è ancora in silenzio stampa. Sull’Europeo…”

Al termine di Italia-San Marino, Matteo Politano ha rilasciato le sue dichiarazioni alla Rai: “Oggi era importante dopo quattro giorni di ritiro, abbiamo fatto un’ottima partita e sono contento per la doppietta e di aver smaltito la delusione dell’ultima di campionato. Lista Europeo? Non so, lo spero. E’ un anno che ci provo ma sono contento della mia stagione. Finchè c’è la possibilità io ci provo. L’Italia è una squadra fortissima, un mix di giovani e non, penso si possa fare un grandissimo europeo. Magari non facciamo tantissimi gol ma a livello di gioco siamo cresciuti ed esprimiamo un grandissimo calcio”.

Sul Napoli “Cosa successo con il Verona? Non posso rispondere perchè mi mettereste in difficoltà, il Napoli è ancora in silenzio stampa”