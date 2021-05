Secondo quanto riportato da ANSA, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, è tornato a parlare della lista dei convocati per L’Europeo. Queste le sue parole: “Per il terzo portiere c’è un ballottaggio serrato tra Meret e Cragno. Non sarà assolutamente facile decidere, se consideriamo anche Gollini infatti diventa ancora più dura. Faremo le nostre valutazioni ma alla fine cercheremo di cambiare il meno possibile. Punto ad arrivare a 26 scelte senza nessuna situazione in bilico“.