Alvino: “Non si può giudicare un allenatore dalle simpatie, Spalletti ha bravura ed esperienza”

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e si è soffermato in particolare sulle critiche della piazza nei confronti di Spalletti.

Ecco quanto dichiarato: “Non possiamo giudicare Spalletti dalle simpatie o dal singolo episodio, bisogna uscire da questa mente provinciale. A Napoli lo scudetto è stato vinto da Ottavio Bianchi, il più antipatico in Italia. Il tecnico di Certaldo è bravo e ha tanta esperienza. Le vere valutazioni verranno fatte quando la squadra andrà in campo, senza fermarsi ai pregiudizi. Il contratto verrà depositato i primi di luglio, visto che fino al 30 giugno è sotto contratto con l’Inter. C’è bisogno di una deroga ed il Napoli e l’Inter sono in buoni rapporti”.