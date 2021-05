Joao Nunes, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“De Laurentiis mi ha risposto subito, è stato gentile. Ha detto che cerca un allenatore italiano e che Conceicao non andrà ad allenare il Napoli. Mi ha detto che non ci ha mai parlato, mi attengo a ciò che ha detto. Conceicao credo voglia allenare il Champions, al 70% resterà al Porto. Oggi in Portogallo si parla molto di Spalletti al Napoli”.