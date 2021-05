Fedele: “Gattuso! Aveva troppi dubbi, squadra senza personalità”

Il volto noto Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcuni aspetti della squadra azzurra: “L’italiano sulla panchina del Napoli? Io credo che sia Spalletti. Io avrei preso Mourinho, Allegri andrà al Real Madrid, alla Juventus o all’Inter. Sarri non è stato mai contattato. Credo che alla fine arriverà Spalletti. Sarri? Si era accordato già a gennaio con il Chelsea, poi che De Laurentiis non abbia dei rapporti umani penso che sia una conseguenza della sua attività, nella quale lui è padre-padrone. Gattuso? Ha cambiato 52 formazioni, con il suo eterno dubbio amletico Meret oppure Ospina? Osimhen o Mertens? Hysaj o Mario Rui? La squadra poi ha mostrato mancanza di personalità in una partita che si vince negli spogliatoi! Non bisognava neanche andare in campo. Tutti prendono squadre che hanno beni strutturali e De Laurentiis, non avendone, deve agire come agisce. La Filmauro al 96% si mantiene sull’utile netto del Napoli. Ora serviranno plusvalenze e bisognerà cedere un paio di giocatori. Perché i napoletani vogliono Sarri? Perché si sono divertiti, se non ci avesse fatto perdere 2 Scudetti e se non fosse esistita la domenica sarebbe stato il miglior allenatore. Il suo Napoli era uno squadrone che con il gioco di Sarri si esaltava. Però aveva la testardaggine di attaccare senza difendersi. Italiano? Non sarà lui l’allenatore, da quello che mi risulta. Sarebbe una mossa politicamente sbagliata, perché significherebbe ripartire dai giovani e non può farlo. Spalletti, piaccia o non piaccia, al momento è quello che dà più garanzie. Di Gattuso ho rispetto come persona ma come allenatore non ho condiviso il suo operato. De Laurentiis ora la deve smettere di fare programmi elettorali e spiegare che dovrebbe ricostruire, chiedendo vicinanza”.