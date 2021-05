Bellinazzo: “Spalletti non fa compromessi, sarà difficile convivere con ADL”

Il giornalista Marco Bellinazzo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo dove si è soffermato su alcune situazioni in casa Napoli: “Spalletti al Napoli? Non è uno dei miei allenatori preferiti, ha sicuramente grandi competenze tecniche e tattiche, ma è risaputo che abbia un carattere poco propenso ai compromessi. Vedo difficile una convivenza con De Laurentiis. Non voglio fare moralismi, ma trovo eticamente sbagliato che allenatori e calciatori non accettino una riduzione dei propri stipendi in un momento così difficile per il mondo del calcio. Come avvenuto negli altri settori industriali, bisognerebbe fare dei sacrifici per poter rilanciare il sistema e permettere che porti ancora più utili. Conte sembra vivere fuori dalla realtà, non si è accorto che il ridimensionamento dell’Inter dipenda in gran parte dal Covid. Rinunciare a un paio di mensilità per calciatori di Serie A non sarebbe un problema, anche perché, se le società dovessero fallire, i giocatori perderebbero ancora più soldi. Il Napoli è uno dei club meno colpiti dalla pandemia, avendo sempre guadagnato poco dallo stadio, a differenza di Inter e Juventus. A causa della doppia mancata qualificazione in Champions League, ci sarà un ridimensionamento anche per il Napoli, ma, avendo un tesoretto da parte, potrebbe essere un serio candidato alla vittoria dello scudetto, dato che gli equilibri del campionato italiano potrebbero radicalmente cambiare nella prossima stagione. Non vedo avversarie del calibro della Juve di qualche anno fa, che era oggettivamente imbattibile”.