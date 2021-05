L’agente di Conceiçao: “Vuole fare la Champions, nessuno l’ha chiamato”

Aurelio de Laurentiis è stato chiaro: “Non ho mai chiamato Conceiçao!”. Queste le parole del patron azzurro che quest’oggi ha chiarito che l’allenatore c’è già, che preferisce un italiano e giovedì arriverà l’annuncio ufficiale. “Nessuno ha chiamato Sergio Conceiçao” ha spiegato il suo agente, Jorge Mendes, aggiungendo poi che “all’allenatore non piace l’idea di non partecipare alla Champions League. Negli ultimi 4 anni a Porto l’ha disputata 3 volte, arrivando una volta agli ottavi e due ai quarti di finale. Questo è il motivo principale per cui non se ne va, non il contratto”, come riporta Sky Sport.