Del Genio: “Il Napoli non merita neanche l’Europa League! Vi spiego perchè”

Il noto giornalista di fede azzurra, Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Tele A per dire la sua sul clamoroso pari che ha privato il Napoli di giocare la prossima Champions League. Queste le sue parole: “Non ho mai avuto troppa fiducia in questa squadra ed alla fine, purtroppo, ho avuto ragione! Il Napoli era completamente in balia dell’avversario, la difesa era tutt’altro che arcigna ed il goal subito è un orrore che dovrebbe escluderci a priori anche dall’Europa League. Il primo problema sono i calciatori ma con i suoi cambi, Gattuso, non ha fatto altro che alimentarla. Ha proposto un sistema di gioco in cui Fabian era abbandonato a se stesso, con Insigne e Politano a fare da mezzali.

E’ stato un copione da film dell’orrore e, negli ultimi minuti, il Verona avrebbe potuto vincerla senza troppi problemi“.