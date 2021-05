Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli deve ripartire dopo due anni di mancata qualificazione alla Champions. Credo ci sarà sicuro una cessione eccellente, se non di più. Per rimanere in ordine col bilancio gli ingaggi andranno ridotti del 25%. La prossima stagione il Napoli dovrebbe guadagnare 20 milioni dagli incassi dello stadio”.