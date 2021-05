Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di Allegri e le alternative per la panchina del Napoli.

Ecco quanto dichiarato: “Allegri e Spalletti hanno entrambi accettato la cifra proposta da De Laurentiis. Tra il Napoli e Allegri, l’unico ostacolo potrebbe essere il Real Madrid. Inoltre ho parlato con un ex direttore sportivo molto amico di Max e mi ha confessato che la settimana prossima Allegri ha una firma. Se Florentino Perez comunica la volontà di virare su di un altro allenatore, allora ogni giorno potrebbe essere decisivo per la firma. In caso contrario De Laurentiis resta tranquillo perché ha comunque l’accordo con Luciano Spalletti. Poi c’è l’incognita Inter per Allegri, ma il Napoli con i nerazzurri resta in vantaggio avendo l’accordo economico a favore”.